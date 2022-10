Das Budget fürs Bundesheer ist eine Mogelpackung

Die Regierung, allen voran Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Kanzler Karl Nehammer, hat dem Bundesheer mit Beginn des Krieges in der Ukraine eine kräftige Erhöhung der finanziellen Mittel versprochen. Jetzt ist das Budget fertig und es schaut nach einer klassischen "Mogelpackung" aus! Erstens wurde nicht wie damals angekündigt auf die 1,5% des BIP erhöht, sondern nur auf 1%, und zweitens müssen dabei noch ca. 600 Mio an Pensionen selbst bezahlt werden, was einmalig ist, denn das Innenministerium bezahlt ja etwa auch nicht die Pensionen seiner Polizisten! Gerade in solchen Zeiten wie diesen wäre es mehr als angebracht, das Heer endlich nach internationalen bzw. europäischen Maßstäben gut auszustatten und nicht nur wieder einmal leere Versprechungen, falsche Ankündigungen und Mogelpackungen zu produzieren!

Manfred Waldner, 6166 Fulpmes