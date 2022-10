Das Bundesheer wird kaputt gespart

Veraltete Waffensysteme, desolate Infrastruktur und zu wenig Nachwuchs. Bis auf Versprechen hat diese Armee seit Jahrzehnten nichts von der Regierung bekommen. Nach zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland gab es außer großem Lob nichts für die Soldaten. Nicht weit von der österreichischen Grenze und direkt an der EU-Außengrenze tobt ein Krieg zwischen Großmächten. Auch Österreich beteiligt sich aktiv an diesem Konflikt, selbst wenn das von der Bevölkerung bisher nicht registriert wird. Selbst unter diesen Vorzeichen wird unsere Armee zu Tode gespart. Sollte jemand glauben, dass man den Investitionsrückstau innerhalb von wenigen Wochen im Bedarfsfall aufholen kann, der irrt sich gewaltig. Das Handeln dieser Regierung ist meiner Meinung nach mehr als grob fahrlässig. Gott schütze das Bundesheer und diese Republik, denn sonst wird es niemand tun!

Mario Gubesch, B.A. MBA, 4540 Bad Hall