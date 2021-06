Das deutsche Agrarsystem

Ich möchte Herrn Dr. Anton Huber zu seinem Leserbrief "Das Lied der Agrarindustrie" (SN v. 2. 6.) zum Scheitern des Green Deals gratulieren und mit der Feststellung von Professor Jens Bülte, Jurist und Hochschullehrer an der Universität Mannheim ergänzen. In mehreren Veröffentlichungen hat dieser wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Agrarsystem in Deutschland nahezu alle wesentlichen Kriterien der organisierten Kriminalität aufweist und dabei auf faktische Straflosigkeit zählen kann.

Allein die Tatsache, dass ergebnislos darum gestritten wurde, ob 20 oder 30 Prozent der Förderungen in Zukunft an "grüne" Bedingungen gebunden werden sollen, bedeutet nichts anders, als dass der Großteil der Milliarden weiterhin für die Einhaltung gesetzlicher Mindestnormen ausbezahlt werden. Tierhaltende Betriebe werden dafür stichprobenweise und risikobasiert auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Futtermittel, Medikamentenanwendung und Tierschutz überprüft. Kontrollquote jährlich zwei Prozent.

Organisiert und durchgeführt wird das ganze System von der AMA, die in ihrer Doppelrolle als Marketingorganisation und Behörde massiver Unvereinbarkeit unterliegt. Da darf es dann auch nicht verwundern, wenn diese Marketingorganisation den gesetzlich leider noch erlaubten, aber nachweislich nicht tiergerechten Vollspaltenboden in ihrem Gütesiegelprogramm führt und sich deshalb gegen eine Kennzeichnung von Fleisch nach der Art der Tierhaltung (wie bei den Eiern) wehrt. Zum Machterhalt der organisierten Agrarstrukturen und Abblocken jedes Änderungsversuches ist das System perfekt.





Dr. Erik Schmid, 6840 Götzis