Das digitale Zeitalter der Post

Unter dem Titel "Zoll 2021/Warenversand in Länder außerhalb der EU", wollte ich in der Postfiliale Tamsweg am 11. 12. 2020 ein Paket in die Schweiz senden. Für jene, die es noch nicht wissen, die Schweiz liegt außerhalb der EU. In diesem Fall war bisher im Postamt ein Formular als Zollerklärung auszufüllen, und der Paketsendung beizulegen. Mir wurde aber erklärt, dass laut einer Weisung aus Wien seit 7. 12. 2020 unter post.at/zollformular das entsprechende Zollformular herunterzuladen sei und die Absender- und Empfängerdaten sowie Sendungsdaten digital einzugeben sind.

Nach mehreren Versuchen, das Zollformular herunterzuladen, erhielt ich abwechselnd die Nachricht, dass durch Überlastung des Systems eine Wartefrist entsteht; dass man einen anderen Provider (Firefox) verwenden sollte; oder dass letzlich ein Systemfehler aufgetreten sei. Es könnte aber auch sein, dass die digitale Schiene erst ab 2021 vorgesehen war (wie oben erwähnt)!

Passierte dieser Lapsus in Wien? Oder war man in Tamsweg mit "vorauseilendem Gehorsam" der Zeit voraus?

Abschließend sei auch zu bedenken, dass es möglicherweise noch Leute gibt, welche altersbedingt keine Chance mehr haben, die digitale Welt zu begreifen noch anzuwenden.

Wenn es aber wichtig ist, gibt es einen Trost: Handelt es sich um ein Paket, kann man dieses persönlich zum Empfänger bringen. Handelt es sich um einen Brief, geht es noch leichter: Versuchen Sie es mit einer Brieftaube.



Dipl.-Ing Christian Gernat, 5580 Tamsweg