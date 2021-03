Das doppelte Testen für Schüler/-innen

Als Reaktion auf die aktuellen "Ausfahrtstests", welche beim Verlassen der Marktgemeinde Bad Hofgastein ab Freitag (5. März) vorzuweisen sind, möchte ich in diesem Leserbrief Stellung nehmen. Die allgemeine Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme soll aber nicht näher hinterfragt werden, vielmehr will ich auf die Auswirkungen, welche jene Maßnahme auf die Schulen in Bad Hofgastein haben wird, aufmerksam machen.

Bad Hofgastein zeigt sich als hervorragender Schulstandort, denn sowohl die Tourismusschule als auch das BORG Bad Hofgastein werden überwiegend von Schüler/-innen besucht, welche außerhalb vom Gasteinertal leben.

Als Schulsprecher des BORG Bad Hofgastein möchte ich diesbezüglich konkretere Zahlen anführen: Von ungefähr 180 Schülern/-innen sind ca. 40 in Bad Hofgastein ansässig und von ca. 20 Lehrkräften sind es ungefähr fünf, die am Schulstandort ihren Hauptwohnsitz haben. Alle anderen - etwa 140 Schüler/-innen und 15 Lehrer/-innen - unterfallen der Regelung, dass sie sich, neben dem Antigen-Selbsttest in der Schule, auch einem weiteren Antigentest, welcher nicht älter als 48 Stunden sein darf, zu unterziehen haben. Hier wirft sich schon einmal die Frage auf, wie die Antigen-Selbsttests ausreichend Sicherheit geben können, um zehn bis 15 Personen in einer Klasse gemeinsam zu unterrichten, aber nicht ausreichend Sicherheit geben, um dieselben Personen aus Bad Hofgastein ausreisen zu lassen.

Der nächste Punkt betrifft die Auswirkungen, die diese Maßnahme auf die Schule haben wird, denn schon jetzt sind mir als Schulsprecher Schüler/-innen bekannt, welche das BORG in den nächsten zwei Wochen, also solange die Maßnahme in Kraft sein wird, nicht den Präsenzunterricht aufsuchen wollen, da sie aufgrund der hohen Infektionszahlen zu große Sorgen vor einer möglichen Infektion haben oder weil sie das zusätzliche Testen als unvereinbar mit ihrem Schulalltag befinden. Außerdem steht ein komplettes Umsteigen auf Distance-Learning für die Schule zur Debatte, was wiederum den Lernfortschritt, besonders jenen der Maturaklassen, verlangsamen würde, und das trotz der besten Bemühungen unserer Lehrer/-innen.

Eine mögliche Lösung für das Dilemma wäre die Einführung zusätzlicher Teststraßen in den Turnsälen der betroffenen Schulen in Bad Hofgastein, sodass jene Tests, welche als "Ausfahrtstests" gelten, an den Schulen durchgeführt werden können. Die Auswahl zwischen Antigen-Selbsttest und "Ausfahrtstest" soll natürlich freiwillig bleiben.

Diese konkrete Maßnahme würde zu einer besseren Überwachung des

Infektionsgeschehens an Schulen in den betroffenen Gemeinden führen und

zugleich Lehrer/-innen sowie Schüler/-innen eine einfache Möglichkeit bieten,

die "Ausfahrtstest" für ihre Heimreise in der Schule zu machen.

Die Politik ist gefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um den

Schülerinnen und Schülern der höheren Schulen des Gasteinertales eine

Perspektive bieten zu können.





David Kohlmayr, Schulsprecher des BORG Bad Hofgastein