Laut einer Studie der Statistik Austria gingen im Jahr 2022 rund 3,7 Millionen Menschen einer freiwilligen Tätigkeit nach. Egal ob Feuerwehr oder Sportverein: Ehrenamt ist in vielen Bereichen unverzichtbar. Auch ich bin seit meinem 15. Lebensjahr an Spieltagen für einen österreichischen Bundesligaverein ehrenamtlich aktiv. Ich übe meine Tätigkeiten gerne und voller Freunde aus. Was ich damit sagen will? Ehrenamtliche Tätigkeiten sind nicht nur gesellschaftlich wichtig, sondern machen auch Spaß.

Kilian Schrögenauer, 4980 Haag am Hausruck