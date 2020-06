Das Ende der Almwirtschaft?

In ihrem Leserbrief vom 18. Juni versucht Frau Hofbauer uns Lesern sehr wortreich zu erklären wie wichtig doch für unser Land eine Wolfspopulation wäre und wie einfach der Schutz der Nutztiere sein könnte. Leider bin ich überzeugt, dass die gute Frau sicher ein großes theoretisches Fachwissen hat, aber sehr wenig Ahnung von der Praxis. Das Aufkommen größerer Wolfspopulationen würde das Ende unserer Almwirtschaft bedeuten. Um dem entgegenzuwirken ist es unbedingt notwendig, dass der derzeitige Schutzstatus der Wölfe - zumindest in unserem Gebiet - gelockert wird. Es ist schlussendlich eine Entscheidung der Politik, wem der Alpenraum in Zukunft gehört.







ÖR Martin Lettner sen., 5023 Salzburg-Gnigl