Das Ende der "K & K Republik" (Kickl & Kurz) kam zwar überraschend, war aber höchst an der Zeit. Kickl war der Treiber in der Regierung Kurz. Er diktierte einen Großteil der Themen und trieb den Kanzler vor sich her. Es wedelte quasi der Schwanz mit dem Hund. Erst das Video über das bodenlose Fehlverhalten Straches brachte Kurz nun in die Position, sich aus dieser Situation zu befreien. Zu lange klammerte er sich an die Macht, die ihm die FPÖ sicherte. Zu tatenlos sah er dem immer dreisteren Treiben von FPÖ-Funktionären zu und duckte sich weg. Wenn er dann doch mal Stellung bezog und etwas beim Namen nannte, folgten keine Konsequenzen. Kurz größter Sündenfall war, das Innen- und Verteidigungs-Ressort der FPÖ anzuvertrauen und sich mit Strache ins koalitionäre Ehebett zu legen. Den Preis dafür zahlt ganz Österreich.





Anton Winter, 5020 Salzburg