Das Ende der politischen Mitte

Zuallererst Danke an alle politisch Engagierten! Warum die politische Mitte in Salzburg weggebrochen ist? Weil sie Antworten auf Wohnen, Inflation, Krieg und Krisen nicht liefern konnte. Einen Krieg in der Nachbarschaft kann eine Landesregierung nicht verhindern, auch die Inflation kann sie alleine nicht mildern.

Allerdings kann sie entschlossen eine Richtung vorgeben. Speziell im Bereich Wohnen wird die künftige Landesregierung daran gemessen werden, ob sich eine Mittelstandsfamilie wieder Eigentum und eine Familie mit geringem Einkommen die Miete leisten kann. Eines muss klar sein: Weiter wie bisher führt zu einem weiteren Erstarken der politischen Ränder. Das muss eine Politik der Mitte verhindern.

Felix Germann, 5730 Mittersill