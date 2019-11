Das Ende persönlicher Freiheit?

Mehr wissen: "Die Alten stehen im Weg" (SN v. 21. 11.)

In vielen Punkten hat Samuel Kochs Kritik Berechtigung. Das österreichische Bildungssystem ist zwar teuer, aber (leider) nicht das Beste. Ich habe daraus die schon vor langer Zeit die Konsequenz gezogen und meine beiden (inzwischen erwachsenen) Töchter in eine ausländische Schule in Wien gehen lassen. Das hat mir zwar viel Geld gekostet, aber es war eine hervorragende Investition in die Zukunft dieser Menschen.

Wo ich Samuel Koch aber absolut nicht folgen kann, ist sein Vorwurf, dass "die Alten", nach seiner Definition alle über 40, den jungen Menschen "überall im Weg stehen". Auch wenn es kein Zurück hinter die Digitalisierung geben wird, sie ist nicht das Allheilmittel zur Lösung aller Probleme der Menschheit. Sie schafft teilweise neue Abhängigkeiten, ermöglicht diktatorischen Systemen ungeahnte Möglichkeiten zur Kontrolle und führt - bereits jetzt erkennbar - auch zu erheblichen Verhaltensstörungen vor allem junger Menschen, die im Schnitt 150mal pro Tag auf ihr I-Phone sehen. Um nicht missverstanden zu werden: Obwohl mit 58 Jahren schon "uralt" im Sinn Samuel Kochs, nütze ich, zugegeben sehr selektiv, etliche Formen der Digitalisierung (etwa auch durch eigene You Tube Videos), aber nie unkritisch und blindem Fortschrittsglauben gehorchend. Und ich akzeptiere, dass manche (vor allem Ältere) nicht jede Form des technischen Fortschritts nutzen (möchten). Eine digitale Diktatur von jungen Menschen, die damit Ältere nachhaltig ins Eck drängen wollen, kann nicht demokratisch, geschweige denn rechtsstaatlich sein. Sie ist, wie jede Diktatur, das Ende von persönlicher Freiheit.





