Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

meinen Sie nicht auch: Keiner versteht es besser als Alexander Purger, eine eher triste Sache, wie die Pandemie, in ein so humorvolles Kleid zu verpacken und dabei noch, in der Schule Verpasstes nach zu bringen (SN, 20. Jänner 2021, Seite 3).

Auf noch viel mehr solches!





Dr. Ferdinand Karl, 2340 Mödling