Das Engagement ist bewundernswert

Zum Bericht "Kampf gegen Raser: ein Unfall, der alles veränderte" (7. Juli 2023): Bravo, Frau Koch-Peterbauer - Ihr Engagement und Ihr Durchhaltevermögen sind bewundernswert und vorbildlich! Und herzliche Gratulation, dass es Ihnen gelungen ist, die politisch Verantwortlichen wachzurütteln, dass ein legistisches "Anti-Raser-Paket" überfällig ist (wie es jetzt im Nationalrat beschlossen wurde). Zwei Fragen bleiben für mich offen: Die betreffende Novelle der Straßenverkehrsordnung tritt erst am 1. März 2024 in Kraft - warum eigentlich so spät? Und schließlich war zu lesen, dass FPÖ und Neos der Novelle im Nationalrat nicht zugestimmt haben - warum das? Haben diese beiden Parteien etwa ein Herz für Raser? Als vernünftiger Mensch sollte man sich daran erinnern und im persönlichen Wahlverhalten entsprechend reagieren, wenn im kommenden Jahr der Nationalrat neu gewählt wird.



Mag. Josef Fischer-Colbrie, 5020 Salzburg