Das färbt auf das Land negativ ab

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, wenn die ÖVP nach Niederösterreich nun auch in Salzburg vorgeben will, durch eine Koalition mit der FPÖ Gräben zuschütten zu wollen, so erscheint mir das nur zynisch. Denn es war und ist die FPÖ, die diese Gräben durch ihr Wut- und Hassgehabe erst aufgerissen hat. Sie wird daran arbeiten, Gräben weiter offen zu halten, weil das dem Kern ihres Erfolgsrezepts entspricht.

Wenn Sie, Herr Dr. Haslauer, eine Koalition mit der FPÖ eingehen, opfern Sie Ihren guten Ruf als anständiger Bürgerlicher. Denn wofür diese FPÖ steht, wissen wir schließlich alle: für Russlandfreundlichkeit, Wissenschaftsfeindlichkeit, Argwohn und Ressentiment.

Die FPÖ ist kulturfeindlich und will Österreich (so wie Ungarn) außerhalb des europäischen Rechtsgefüges rücken, indem sie unser Land zu einer "asylfreien Zone" erklärt. Diese Position hat der Parteichef der FPÖ an diesem 1. Mai erneut im Jubel seiner Anhänger hinausposaunt. Solche Leute kann man nur in dem Eck belassen, das sie sich selbst eingerichtet haben. Ein breiter demokratischer Wille für eine Machtbeteiligung der FPÖ ist auch nicht wirklich zu erkennen, denn keine 18 Prozent der Wahlberechtigten entschieden sich für sie.

All das mag manchen in Ihrer Partei im Sinne einer bequemeren Machtausübung sekundär erscheinen, es färbt jedoch nicht nur auf Sie, sondern auf das ganze Land negativ ab.





Harald Friedl, (Dokumentarfilmregisseur, ehemaliger Leiter des Salzburger Literaturhauses, langjähriger Bühnensprecher bei Jazz Saalfelden, Autor & Musiker), 1020 Wien