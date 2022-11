Das FIFA Monopol

Als vor zehn Jahren die Fußball-WM an Katar vergeben wurde, rümpften nicht wenige Fans die Nase. Es war ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, dass die Vergabe an den Wüstenstaat verkauft wurde. Die FIFA ist ein Milliardenunternehmen, das offenbar unter dem Motto arbeitet, "pecunia non olet". Wie es dort mit Menschenrechten ausschaut, ob es eine die ganze Welt bedrohliche Klimakrise gibt, das interessiert die Herren in der Schweiz nicht. Wenn nun Herr Smejkal in seinem Artikel auf der Titelseite der Meinung ist, dass Herr Infantino alles richtig gemacht hat, stelle ich fest: Ja, wenn man dem Mammon alles unterwirft. Ob das richtige Weg ist, bezweifle ich stark.

Jetzt, wo die WM begonnen hat, ist etwas eingetreten, womit die Herrschaften nicht gerechnet haben. Der Sport wird zur Nebensache. Viele Tote und unmenschliche Bedingungen bei der Errichtung der Stadien bestimmen neben menschenfeindlichen Aussagen Verantwortlicher die Schlagzeilen. Da war es nur logisch, dass der FIFA Präsident erneut in die Knie vor der dortigen Regierung geht und das Tragen einer Armschleife mit dem LOVE Logo unter Androhung schwerer Konsequenzen verbietet. Ganz folgsam war die deutsche Mannschaft dann doch nicht. Sie hielten vor Spielbeginn als Zeichen des Maulkorbs die Hand vor den Mund und gingen in die Knie ... Die Regie hat das dem Publikum vor den Fernsehern vorenthalten. In einer Pressekonferenz hält der FIFA Boss eine skurrile Rede und beklagt in weinerlichem Ton die Heuchelei der Kritiker. In einem Punkt hat Herr Infantino sogar Recht. Europa hat nie die Rechnung für die Raubzüge quer durch alle Kontinente bezahlt. Das rechtfertigt nicht, dass man so weiter verfährt und sich nur zu entschuldigen, wie Herr Infantino meint, wäre mehr als zynisch.

Mein persönlicher Protest wird den mafiosen Verein namens FIFA nicht beeindrucken, wenn es auch schmerzt, dass der Fernseher finster bleibt.





Josef Veronesi, 5231 Schalchen