Das FPÖ-Weltbild ist zu einfach

Alexander Purger hat sicher recht, wenn er in seinem Leitartikel vom 28. 1. davon schreibt, dass die Landtagswahlen in Niederösterreich nur Landtagswahlen und ihre Auswirkungen auf die Bundespolitik marginal seien.

Aber wenn jede/r vierte Wahlberechtigte mit Udo Landbauer einem Politiker die Stimme gibt, der, wenn die Zitate in den Medien der Wahrheit entsprechen, bei der Zuerkennung der Menschenrechte zwischen österreichischen Staatsbürgern/-innen (Menschen erster Klasse) und nicht österreichischen Staatsbürgern/-innen (Menschen zweiter (dritter?) Klasse) unterscheidet, und wenn dieser niederösterreichische Landespolitiker ein treuer Vasall eines ehemaligen österreichischen Innenministers sein soll, der (auch hier bin ich auf Medienberichte angewiesen) behauptet haben soll, dass sich eine tatkräftige Politik nicht von so etwas Vernachlässigbarem wie Gesetzen in die kraftstrotzende Parade fahren lassen darf, dann schrillen bei mir die sprichwörtlichen Alarmglocken. Angesichts der Umfragewerte einer Partei, die die Welt in ein einfaches Wir und Nicht-Wir teilen möchte, stellt sich mir die Frage "Quo vadis, Österreich?" Ich bin hier sicher nicht der Einzige. Aber sind wir genug viele?

Mag. Hartwig Schwaiger, 4400 Steyr