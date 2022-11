Das fragt sich doch jeder österreichische Steuerzahler

Haben sich unsere Politiker, der Regierung, der Länder und der Parteien schon einmal gefragt, warum wir Österreicher/-innen eine Inflation von ca. 10 Prozent und mehr haben und in der Schweiz lediglich 3,3 Prozent - fallend? Seit drei Jahren hören wir wechselweise immer die gleichen lauwarmen Gesprächsblasen; wir sollen, wir müssten, wir werden und nichts ändert sich.

Oder doch?

In all den großen Gesellschaften ist der Österreichische Staat in irgendeiner Form beteiligt, in jedem Fall aber mit 20 Prozent MwSt.

Beispiel: Die OMV erzielt Über-Gewinne ohne Ende. Als die Rohölpreise stiegen, stiegen bei noch mit Billig-Öl gefüllten Lagern sofort die Öl-, Benzin- und Dieselpreise. Jetzt sind die Rohölpreise aber schon einige Zeit wieder am Normalpreis angelangt und die OMV verkauft immer noch zu Höchstpreisen an den Verbraucher Österreicher. Die Manager Streifen die höchsten Boni ein, der Staat die Gewinnanteile nach dem Aktiengesetz und zusätzlich die 20 Prozent MwSt. aus den Übergewinnen.

Das ist doch Betrug am Bürger, das ist doch im höchsten Maße unmoralisch! Und unser Bundespräsident schaut diesem Treiben zu.

Die (Über-) Gewinne der Stromkonzerne, aus Gashandel, aus Post etc., überall das gleiche Schema und der durchschnittliche Österreicher kann sich für sein Leben die Miete, das Essen, die Heizung, den Strom und Kraftstoff etc. nicht mehr leisten.







Dietrich Marius, 5201 Seekirchen