Das ganz und gar frauliche Gesetz

Jetzt wird's ernst; ich meine natürlich ernestine. Es gilt die übliche Sommerlücke zu füllen. Da kommt das von unserer Justizministerin geplante "weibliche Gesetz" gerade recht. Man will den Frauen gerecht werden, schickt allerdings einen Satz voraus, dass immer auch Männer "mitgemeint" seien. So weit, so gut. Praxistauglich? Sprache beeinflusst unser Denken. Aha! Waren bisher "man"-Formulierungen lediglich Ausweichmanöver? Wurde das Doppel-n aus Sparsamkeitsgründen auf eines reduziert? Was meint frau damit? Künftig kann frau sich also Fraudarinen anstelle von Mandarinen und fraucherlei Fraugo statt mancherlei Mango kaufen und beim Arzt bittet frau um ein Medikament (Gott sei Dank ist das sächlich), wenn frau eine Fraudelentzündung, früher Mandelentzündung, plagt. Ich gönne mir jetzt eine Frauiküre, denn da bin ich im Frauko, nehme aber vorsichtshalber meine Talisfrau mit. Wer das Sprachgefühl so malträtiert, hat die deutsche Sprache nicht kapiert. Geschlechtergerechtigkeit, Meilenstein oder einfach nur Blödsinn? Sie allein entscheiden. Man, Pardon: frau, hört immer wieder "97 Prozent der Menschinnen sind dumm, bin ich froh, dass ich zu den anderen fünf Prozent gehöre".





Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf