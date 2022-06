Das Gas wird da sein

Kein Außenstehender kennt die genauen Abmachungen des Gasliefervertrags zwischen der ÖMV und der russischen Lieferfirma Gazprom. Nur Eines weiß man ganz sicher, dass der Vertrag mit Geltung bis zum Jahr 2040 abgeschlossen wurde. Und außerdem weiß man auch, dass die ÖMV in jedem Fall für die bestellte Gasmenge zahlen muss, auch wenn sie die gar nicht oder nur zum Teil abnimmt. Eine äußert ungünstige Vertragsbestimmung für den Abnehmer. Man fragt sich, wie eine solche Abmachung zustande kommen konnte, wo doch bei Vertragsabschluss schon klar war, dass die Politik in Richtung Ausschaltung von fossilen Energieträgern ausgerichtet war. Aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Es sei denn, ja, eine Möglichkeit gibt es doch noch, nämlich dann, wenn die Russen vertragsbrüchig werden, wenn sie plötzlich im Widerspruch zu den Vertragsbestimmungen einseitig den Gashahn abdrehen. Das könnte Anlass und Rechtfertigung bieten, österreichischerseits den Vertrag vorzeitig zu kündigen. Die Russen werden aber kein Interesse haben, auf das für sie so lukrative sichere Gasgeschäft mit der OMV zu verzichten. Wir können daher davon ausgehen, dass die Russen uns den Gashahn nicht abdrehen werden. Und wenn das so ist, warum bemühen wir uns dann so, aus dem russischen Gas und aus Gas überhaupt auszusteigen. Gas ist ja doch eine relativ umweltfreundlich Form der Energienutzung. Gasenergie ist sauber und auch leicht zu verteilen, die Anlagen sind leicht und relativ billig zu installieren. Was heißt! Die Anlagen bestehen ja großteils schon, aber die sollen jetzt außer Betrieb gesetzt werden. Na dann! Sicher ist Gas viel umweltfreundlicher als der Atomstrom, den wir aus dem Ausland einführen werden, wenn alle fossilen Energiequellen abgedreht und staatlich verboten werden. Welche Situation werden wir dann in zehn, zwanzig Jahren haben? Wir können dann nach teuren Investitionen in Photovoltaik und in neue Windkraftanlagen einen Teil unseres Energiebedarfs damit abdecken. Zusätzlich aber, weil das nicht ausreicht, werden wir Atomstrom aus dem Ausland einführen. Und die ÖMV wird Milliardenbeträge an Russland überweisen, für Gaslieferungen, die zwar vereinbart sind, aber gar nicht abgefragt und geliefert werden.



Peter F. Lang, 1200 Wien