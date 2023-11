Das Gegenteil moderner Mobilität

(Fast) alle Parteien - vorrangig die ÖVP samt zuständigem Landesrat - sind fest entschlossen, geschätzt nach heutigem Stand bis zu 2,8 Milliarden Euro in die Errichtung einer unterirdischen Verlängerung der Salzburger Lokalbahn zu investieren. Im Unterschied zu Fachleuten im Bereich Verkehrsplanung würde diese Summe, kofinanziert durch Bund, Land/Stadt Salzburg "verbaut" werden, ohne am öffentlichen Verkehrsnetz Substanzielles zu verbessern.

Wesentlich vernünftiger ist es, dem Beispiel weltweit vieler anderer, moderner Städte zu folgen und die Masse des Individualverkehrs - abgesehen von Einsatzfahrzeugen/Transportfahrten - aus städtischen Zentralräumen zu verbannen. Auf der so frei gewordenen Fläche kommt die (wieder) zu errichtende Straßenbahn (alternative Lokalbahnverlängerung) in der Folge ebenso rasch voran wie vorhandene und neu zu errichtende Buslinien. Zudem können vorhandene Buslinien im Umfeld so weit verlängert werden, dass Direktanschlüsse an Öffinetze der Umgebung (Bayern und Oberösterreich) erreicht werden, kann die Taktung aller Busse erhöht werden, neue Busse angeschafft, mehr Busfahrer angestellt werden. Zudem steigt mit weniger Individualverkehr die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer samt Radfahrern und Fußgängern.

Das wäre die Umsetzung moderner Mobilität zum Wohle aller Organismen bis hin zu Gästen aus aller Welt. Außerdem verweisen Studien darauf, dass für all das deutlich weniger Kosten als die kolportierten 2,8 Milliarden Euro anfallen. Mit der Differenz können andere ökologische, soziale Ziele in der Region finanziert we−rden.

Die aktuelle Salzburger Landesregierung lässt sich statt alldem lieber für die Verlängerung des "Lufthunderters" feiern und beweist dauerhaft ihre Rückständigkeit.

Christian Mokri, 5110 Oberndorf