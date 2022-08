Das Geld könnte man sinnvoller verwenden

Zum Artikel über die Vermarktung der Andräkirche vom 27. 8. über die Vermarktung der Andräkirche:

Blankes Entsetzen machte sich nach dem Lesen des Artikels breit! Wessen Geist macht sich in der Erzdiözese erkennbar? Wer und was steckt hinter den Plänen? Will man die kroatische Gemeinde ausbooten, oder sind es monetäre Gründe der Loretto-Bewegung, die ja schon elitäre Züge einer "Sekte" erkennen lässt?

War schon die überbordende mediale Vermarktung einer Jungfrauen-Weihe ein Stein des Anstoßes, so sind Hochzeits-Suiten und eine Gastronomie in (bei) der Kirche ein absolutes No-Go! Das viele Geld könnte so viel sinnvoller in armutslindernde soziale Projekte gesteckt werden oder eben in eine notwendige Renovierung der Kirche fließen. Die Glaubwürdigkeit der Erzdiözese und der Loretto-Bewegung könnte nur gewinnen.

Ich hoffe sehr auf die nötige Einsicht, denn wir Gläubige wissen nur zu gut, wie Jesus mit den Händlern im Tempel verfahren ist … oder?



Angela Nagele, 5071 Wals