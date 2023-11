Das Gesamtkonzept für den Ballungsraum fehlt

Ja, ich bin ein Gegner des S-Link! Mir fehlt das Gesamtkonzept für den gesamten Ballungsraum, mir fehlen begleitende Maßnahmen, die wichtig sind, damit der S-Link auch genutzt wird. Nämlich eine Citymaut für die Stadt Salzburg, eine Verteuerung der Parkplätze auf öffentlichem Grund in der Stadt Salzburg. Die garantierte Umsetzung einer Messe-Stadion-Flughafen-Bahn, einer Bahn bis Bad Ischl, einer Bahn ins Gebiet der Trumer-Seen.

Ich will Maßnahmen erkennen, die dafür sorgen, dass der Individualverkehr vor allem in der Stadt Salzburg massiv eingedämmt wird. Das wird mit Ausnahme der Grünen und ev. noch der KPÖ plus keine politische Kraft umsetzen und daher bin ich gegen einen S-Link. Ohne all diese Begleitmaßnahmen ist der S-Link lediglich eine teure Sache für jene Menschen, die ohnehin täglich mit den Öffis pendeln. Das richtige Konzept für den Ballungsraum kann nicht kommen, weil die, die es beschließen müssten, selbst nur zu gern im Pkw sitzen und all die Pkw-Nutzer/-innen nicht vergrämen wollen. Ich habe mich weitestgehend vom Kfz befreit und komme mit dem vorhandenen Öffi-Angebot bestens zurecht, auch das ist ein Grund für meine Ablehnung.

Günter Österer, 5020 Salzburg