Das Geschäftsjahr 2022 der Salzburg AG

Salzburg AG mit 300.000 Euro Gewinn. Oje, oje, oje! Die arme Salzburg AG! Wer nur die Überschrift liest und nicht den Inhalt des Artikels, der glaubt das vielleicht auch noch. Aber es steht ja da, der Gewinn 2022 war 17 Millionen Euro vor Steuern. Ich bin kein Experte und weiß daher nicht, was da alles noch weg kommt, dass nur 300.000 Euro übrig bleiben, aber es wird schon so sein. 2021 war der Gewinn noch 60 Millionen Euro.

Was heißt "Gewinn vor Steuern"? Das Unternehmen hat einen Ertrag, von diesem wird der Aufwand abgezogen. Aufwand in Millionenhöhe für Vorstandsgehälter, überbezahlte Management-Ebenen und vor allem für Beratungsleistungen. Alles bezahlt vom Geld der Eigentümer (das sind wir alle). Unsere Salzburg AG verkauft uns Strom aus Wasserkraft und Erneuerbaren, Herkunft ist Österreich und Norwegen. Bevor wir den Strom bezahlen dürfen, wird damit noch an der Börse gezockt und dort hat man massiv versagt. Das Ergebnis ist ein schmaler Gewinn sowie Tausende Haushalte, die nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen.

Walter Traunmüller, 5302 Henndorf