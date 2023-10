Das Gute gibt es weiterhin

Der SN-Artikel "Labor in Israel: Wo Frieden versucht wird" am 9. Oktober über das Dorf Wahat Al-Salam ist ein positives Beispiel, wie gerade in dieser Zeit berichtet werden muss. Bei aller notwendigen Berichterstattung über den Krieg in Israel und Gaza wird eben auch das Gute, das Positive wie dieses Dorf, wo um den Frieden zwischen Arabern und Israelis ehrlich gerungen wird, erwähnt.

Das Gute gibt es trotz allem, Menschen, die sich von Hass nicht anstecken lassen und weiterhin versuchen, Brücken zu schlagen.

So geht Berichterstattung. Zeigen, dass es in der Welt immer auch die andere Seite gibt. Die Seite der Hoffnung. Und wenn es nur einzelne kleine Zellen sind. Solange die am Leben bleiben, dürfen wir hoffen. Ich bin überzeugt, es gibt sie überall, auch bei uns, auch in Aserbaidschan, in Russland und in der ganzen Welt. Sie nicht totzuschweigen, sondern sich auf die Suche nach ihnen zu machen und über sie zu berichten, ist das, was gute Medien ausmacht.

Danke SN, für den Artikel.





Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf