Am Sonntag, 17. Mai, fuhr ich nach Hintersee, um die Freiheit nach Corona wieder zu genießen. Zuerst wanderte ich zur Eiskapelle, die leider wegen des milden Winters etwas geschrumpft ist, aber die verbliebenen Schneereste waren sehr eindrucksvoll. Dann ging's nach der Seeumrundung noch zum Imbiss am See, wo sich die Wirtsleute sichtlich freuten, wieder Gäste bedienen zu dürfen. Das Gute liegt so nah . . .







Karin Eckkramer, 5020 Salzburg