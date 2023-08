Das hässliche Gesicht "2-Klassen-Medizin"

Leider habe ich an der unteren Wirbelsäule extrem starke Schmerzen bekommen. Daher führte mich mein Weg zur Nachfolgerin meiner über Jahre geschätzten Orthopädin. Eine Schmerzinjektion half nichts, daher sollte wieder, wie bereits vor drei Jahren, das Streckbett helfen. Also bat mich Frau Dr. G., einen Termin bei der Physiotherapeutin auszumachen. Diese erklärte, der erste Termin für mich wäre in vier (!) Wochen. Mein Hinweis, dass ich wegen der starken Schmerzen weder sitzen noch stehen und gehen kann, ließ sie kalt. Ich habe dann die Sprechstundenhilfe gebeten, mich mit Frau Dr. G. zu verbinden. Das wollte sie nicht. Auf meine Erklärung, dass ich keine Physiobehandlung, sondern nur eine Anwendung des Streckbettes brauche, nutzte nichts (das ist ein mit elektrischen Rollen ausgestattetes Bett, bei dem man den Patienten nur einmal anschnallen und dann abschnallen muss, Dauer eine Minute). Das war bei der Vorgängerin Dr. S. jederzeit möglich.

Ich bekam folgende Antwort: "Sie sind Kassenpatientin, also müssen Sie nichts zahlen und daher ist das so."

Dass die Krankenkasse die Honorare bezahlt, war sichtlich unbekannt.

Ich bin Akademikerin und kann mir jederzeit Wahlärzte leisten. Ich muss nicht in eine Kassenpraxis gehen. Aber es ist unglaublich, wie nicht betuchte Menschen diffamiert und vor den Kopf gestoßen werden. Es muss endlich Schluss mit dieser haarsträubenden Zwei-Klassen-Medizin gemacht werden, Kassenärzte sollen besser bezahlt werden und hilfesuchende, nicht so zahlungskräftige Patienten sind nicht wie der letzte Dreck zu behandeln.

Prof. Mag. Susanne Seyr, 5026 Salzburg