Jeden Sonntag haben wir Demonstrationen in Salzburg.

Ich wohne mitten in der Stadt und kann mir jeden Sonntagnachmittag den Lärm mit Trommeln und Pfiffen anhören.

Nebenbei ist in der ganzen Innenstadt ein Verkehrsstau.

Wie lange muss sich die große schweigende Mehrheit noch von einer winzig kleinen, aber lauten Minderheit terrorisieren lassen? Das hat mit Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun.





Walter Jellmair, 5020 Salzburg