Das heimliche Corona

Corona, immer wieder Corona! Niemand kann es mehr hören. Und doch, es ist brisanter denn je. Die FFP2-Masken haben die Zahlen nicht verbessert und auch die Tests fallen eher "besorgniserregend" negativ aus. Wer sind also die Erkrankten? Auf Grund einiger Beobachtungen glaube ich, dass die gefährlichen Infizierten jene sind, die keine Krankschreibung brauchen und auf einen leichten Verlauf hoffen und damit sehr oft auch durchkommen, weil die meisten Fälle eher nicht spektakulär sind. Ob ich mir diese Vermutung aus der Nase ziehe? Nein, leider nicht. Ich kenne schon zwei Personen, die äußerst ungehalten darauf reagierten, dass sie als Kontaktperson angegeben wurden. Quarantäne sei gegen die Menschenrechte, meinen viele. Ich finde, es ist aber auch gegen die Menschenrechte, auf Grund der Ignoranz von anderen zu erkranken, die Freiheit von anderen wegen der Lockdowns zu beeinträchtigen. Das ist ein Anschlag auf Leib und Leben, auf die Wirtschaft, auf unser aller Wohlbefinden. Aber so weit denken diese Egoisten nicht. Nicht die junge Frau aus Salzburg ist damit gemeint, die einige Stunden zu früh aus der Quarantäne ging und nicht der Mann, der seinen Mistkübel entleerte. Solche Prozesse sind eine Farce. Nein, es sind die, die sich keiner Behandlung unterziehen und sich nicht melden. Corona vergeht auch so. Dagegen ein Instrument zu finden ist fast unmöglich, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit die Neuerkrankungen einzudämmen.





Lydia Forster, 5400 Hallein