Das Herz der Salzburger Bildung

Die Volksschule der Franziskanerinnen hat einen sehr angesehenen Status in der Stadt Salzburg und durfte bereits zahlreiche Jahrgänge bestens für ihr weiteres Schulleben vorbereiten. Sie ist geprägt von Solidarität, Herzlichkeit, Offenheit, Wertschätzung und Vertrauen und arbeitet nach dem Leitbild der Kirche. Im Mittelpunkt steht das Individuum, ohne auf Einzelheiten reduziert zu werden. Was oft nur versprochen wird, wird an dieser Schule in die Tat umgesetzt. Viele junge Menschen und Familien haben hier eine einzigartige Chance bekommen, sich zu entfalten und sich für eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Zurzeit erlebt die Schule mit 14 Klassen (zwölf Regelklassen, Deutschförderklasse und Vorschulklasse) eine Blütezeit. Das Interesse in der Stadt Salzburg ist enorm. Selbst ich kann das in der Ganztagsschule (GTS) beobachten. Die Zahl unserer Kinder hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht und es stehen viele auf der Warteliste.

Die Schule wird von einem tollen Lehrerteam, hochengagierten Pädagogen/-innen in der Ganztagsschule (GTS) und im Hort, einzigartigen Kindern und Eltern, insgesamt also von einer vielfältigen Gemeinschaft, getragen.

Es wäre unvorstellbar, solch eine Bereicherung für die Kirche, für die Zukunft der Kinder und somit die Zukunft der Stadt Salzburg aufzugeben, ohne dafür zu kämpfen, ohne einen Kompromiss zu finden.

Es bleibt nur die Hoffnung, dass sich eine Lösung finden lässt. Schließlich ist es ein Grundauftrag der Kirche, junge Menschen im Geiste des Evangeliums zu bilden.



Arjeta Bytyqi-Kryeziu, 5321 Koppl