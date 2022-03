Das HNO Team der SALK ist super

Nach mehrmaligen Covid bedingten Terminverschiebungen war ich wegen einer Nasen OP Mitte März in ambulanter und stationärer Behandlung in der HNO Abteilung der SALK und möchte mich ganz herzlich beim gesamten Team der Ambulanz, der Station und insbesondere auch bei meinen behandelnden Ärztinnen, Frau OÄ Dr. Marion Krotsch-Torpier und Frau OÖ Dr. Stefanie Holzmeister bedanken! Hut ab! Ihr seid ein so kompetentes, freundliches und herzliches Team! Ihr leistet hervorragende Arbeit und vermittelt dadurch den Eindruck, dass Ihr eure Jobs liebt! Das gehört hier einfach mal geschrieben.

Mag. Hannes Maier, 5112 Lamprechtshausen