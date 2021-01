Das ist die Agend 2021

Trotz der berechtigten Sorge um unsere Gesundheit, liegt es an uns allen, nicht zuzulassen, dass unter dem Deckmantel Corona Türen geöffnet werden, welche das dauerhafte Aushöhlen von demokratischen Werten und Freiheiten ermöglichen. Vor allem der Parlamentarismus, die Sozialpartnerschaft, die Verfassung und damit verbunden das Entscheidungsrecht der Höchstgerichte wurden in den letzten Monaten immer wieder abgewertet oder gar unterlaufen. Wenn hauptsächlich per Verordnung regiert wird, wenn ein ehemaliger Jusstudent bei von Verfassungsrechtlern geäußerten Bedenken über Notstandsgesetze, die einen Großteil unserer Grund- und Freiheitsrechte aushebeln, von juristischen Spitzfindigkeiten spricht, wenn die gesetzgeberische Gestaltungsmacht des Parlaments, also der gewählten Vertretung des Volkes, permanent durch Regierungsvorlagen und obskure Sammelgesetze unterlaufen wird, wenn ein Untersuchungsausschuss trotz mehrfacher Einsprüche von einem, dabei zeitweise schlafenden, Nationalratspräsidenten "geleitet" wird, welcher unter dem Verdacht der Befangenheit steht, wenn sozialdemokratische Landeshauptleute Informationen über zu erwartende Regierungsbeschlüsse nur über den Boulevard erhalten, wenn der Verfassungsschutz am Zusammenbrechen ist, obwohl das Innenministerium seit 20 Jahren (mit einer Ausnahme von 17 Monaten) in den Händen der ÖVP gelegen ist, dann ist es höchste Zeit, dass wir alle uns Gedanken machen über das demokratische und rechtsstaatliche Bewusstsein einer Regierung, an deren Spitze ein Bundeskanzler steht, dessen Hang zu autoritärem Denken immer offensichtlicher wird.





Mag. Christine Pertele, 5023 Salzburg