. . . und es gibt sie doch, freundliche, höfliche und hilfsbereite junge Menschen.

Auf der Stiege in der Bahnunterführung in Aigen bemühten sich zwei junge Frauen, einen offensichtlich schweren Kinderwagen auf den Schienen nach oben zu schieben. Ein vorbeikommender junger Bursche bot sofort seine Hilfe an, packte kräftig zu und zog den Kinderwagen nach oben. Auf mein: "Das war aber sehr nett", meinten er lächelnd, "das ist doch selbstverständlich, oder sollte es zumindest sein"! Dem ist nichts hinzuzufügen und gibt Hoffnung!



Annelies Miesl, 5026 Salzburg