Das ist nicht der Guide Michelin Österreich - das ist der Guide Michelin Wien & Salzburg

Eben ist wieder der Guide Michelin erschienen. Jedes Jahr ärgere ich mich wieder über diese Neuerscheinung. Denn es sieht ganz so aus, als ob die Regierung und die Tourismus-Verantwortlichen in Österreich das alleinige Augenmerk auf die Städte Wien und Salzburg legen. Gibt es im übrigen Land keine hervorragende Gastronomie? Nur wenige wissen, dass Betriebe außerhalb von Salzburg und Wien von dem Voting ausgeschlossen und einzig und allein Salzburg und Wien bewertet werden. Alle anderen Betriebe sind es anscheinend nicht wert oder finden keine Beachtung. Die letzte Ausgabe des Guide Michelin Österreichs erschien 2009. Seitdem werden lediglich die besten Restaurants in Wien und Salzburg im Guide Michelin Main Cities of Europe gelistet.

Die Restaurants außerhalb dieser Städte sind im Augenblick von der kulinarischen Weltkarte radiert und haben keine Chance, dort wieder zu erscheinen bevor die österreichische Regierung oder die Tourismusbehörden nicht reagieren.

Wir haben schon mehrfach an die Tourismusverantwortlichen geschrieben und um Unterstützung gebeten. Leider haben wir nicht einmal eine Antwort erhalten.

Wie schade.







Anette MayerSchloss Prielau Hotel & Restaurant, 5700 Zell am See