Das Kaufverhalten muss sich ändern

Unwetter in Mittersill, Vermurungen im Gasteiner Tal etc. Lapidar wird wahrgenommen, dass 500 Feuerwehrleute bei Nacht und Nebel ausgerückt sind, um uneigennützig die Schäden zu beheben, Keller auszupumpen und Schlamm zu entfernen. Zusammengefasst wird Nachbarschaftshilfe geleistet. Der Dienst an der Gemeinschaft steht im Vordergrund.

Wer sind diese 500 "Unbekannten"? Mitbürger aus dem Ort, Gewerbetreibende, Einzelhändler und Touristiker mit ihren Mitarbeitern. Es sind nicht die Herren von Amazon, sprich Jeffrey Preston Bezos (übrigens innerhalb des heurigen Jahrs um 35 Milliarden US-Dollar reicher geworden), die Steuervermeider rund um Alibaba und sonstige steuerschonende Versandhändler.

Dieser gigantische Reichtum hat sich aber nur deswegen vermehrt, weil es einem Großteil der Verbraucher wurscht ist, über wie viele Tausende Meilen von den zustellenden "Heuschrecken" das Produkt vor die Haustüre gestellt wird. Genau jene Besteller sind dann die Ersten, welche im Katastrophenfall auf die rote Taste drücken, damit die örtliche freiwillige Feuerwehr bei ihnen als Erstes den Katastrophenschlamm wegräumt.

Wie lang hält dieser Egoismus noch an? Jedenfalls ist

es zu wenig, ein Mal im Jahr den Tag des Ehrenamts zu begehen, das eigene Verbraucherverhalten muss glaubwürdig bleiben.



KR Helmut Haigermoser,, Ehrenobmann der Wirtschaftsliste Salzburg