Entstanden ist der Skandal um die Bank in Mattersburg durch das klägliche Versagen aller Kontrollorgane, die mit der Prüfung eines Unternehmens per Gesetz beauftragt sind: Aufsichtsrat, Prüfunternehmen und bei Banken die Finanzmarktaufsicht, die nach vielen Jahren endlich gehandelt hat. Die heute übliche Vorgangsweise, dass die Exekutivorgane eines Unternehmens, nämlich Vorstände und Geschäftsführer ihre Prüfer dem Aufsichtsrat vorschlagen und viele Jahre beschäftigen können, kann zu unzulässigen oder gar strafbaren Handlungen führen. Richtig wäre es, dass der Aufsichtsrat das Prüfunternehmen auswählt und per Gesetz z.B. nach vier Jahren wechseln muss. Die Kosten trägt wie bisher das Unternehmen wie das Honorar des Aufsichtsrat ja auch.

5412 Puch



DI Dr. techn. Günter Heider,