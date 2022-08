Das Klima und der Hoki

Bei den Menüplänen der Wirte für diese Woche steht unter anderem: "Hokimedaillon im Kürbismantel" und das für 9,80 Euro mit Suppe. Ich wusste nicht einmal, was ein Hoki ist und dachte eher an etwas Japanisches und irgendwie und sowieso.

Ein Hoki ist ein Fisch, der 400 Meter unterm Meer in Neuseeland gefangen wird. Ich frage mich da schon, ob das sein muss, in Zeiten wie diesen, abgesehen auch noch von dem sicherlich vielen überflüssigen Beifang. Ein Marchfelder Bauer meinte neulich, wir sollten wieder lernen zu akzeptieren, dass es nicht alles das ganze Jahr geben kann. Ein paar Schratzen (Barsch) aus dem Lepiweiher (kleiner Scherz), in Butter gebraten mit Petersilienkartofferl, würden's auch tun.

Ich finde, zumindest bei uns gibt es im Umkreis von 100 Kilometern genug zum Essen und das wäre "ohne" Transporte auch nicht viel teurer und könnte man befreit "durchschnaufen".



Peter Damjanovic, 5020 Salzburg