Das Klima und die Plätze der Altstadt

Um der Klimakatastrophe Herr zu werden wird es andere Maßnahmen brauchen, weniger Autoverkehr in der Altstadt. Mit dem jetzt plötzlich von manchen geforderten Begrünen der Plätze in der Altstadt wird das Klima nicht zu retten sein. Der Kajetanerplatz ist jetzt als Platz wesentlich wahrnehmbarer, früher war er zugeparkt, schöner wäre es sicher gewesen, wenn Pflaster statt Asphalt als Belag gewählt worden wäre, wenn sich die Stadt einen Kreisverkehr beim Museum um eine Million leisten kann, dann wäre es sicher möglich gewesen. Generell sollten wir uns aber im Klaren sein, Plätze sind Plätze und keine Parks. Die Bauherren der Altstadt, auf die wir so stolz sind, haben sich was gedacht bei der Schaffung von Plätzen. Viele Bauwerke wären ohne Plätze nicht so wirkungsvoll. Der gesamte Bereich der Altstadt, dazu zählen auch die Stadtberge links und rechts der Salzach, der Mirabellgarten, die grünen Böschungen an der Salzach, der Volksgarten weisen so viel Grün auf, dass es nicht notwendig ist, überall Bäume zu pflanzen. Erhalten wir das Grün, beschädigen wir es nicht, wie es mit der geplanten Erweiterung der Mönchsberggarage geschehen würde.

Ing.Roland Huber,5020 Sbg.