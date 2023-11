Das Klima ist seit jeher im Wandel

Gerne lese ich die interessanten und humorvollen Glossen von Bertl Göttl, wie die vom 25. September, in der er auf die Geschichte des Klimawandels eingeht. Viel zu selten kommen Wissenschafter wie zum Beispiel Paläontologen zu Wort. Vielmehr überlässt man das Thema ahnungslosen Teenagern (Fridays for Future), statt sich mit den zahlreichen Büchern von Wissenschaftern zur Klimawissenschaft auseinanderzusetzen. So kam denn Reinhold Messner zur Erkenntnis: "Das Klima kann man nicht schützen. Das Klima ist seit Millionen Jahren im Wandel."

Dietlind Gimborn, 5600 St. Johann