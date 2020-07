Das Kunstverständnis der FPÖ

Sehr geehrte Frau Dr.Stegen, herzliche Gratulation für Ihren wunderbaren Leserbrief (SN vom 2. 7. 2020) betreffend den Kontrollbericht zum Museum der Moderne in der Direktionszeit von Dr.Sabine Breitwieser!

Ehrlich gestanden habe ich mich über den Artikel auch sehr geärgert und dachte an einen Leserbrief, aber ich habe schon so viele Briefe an die SN geschrieben, dass sich die armen Redakteure/-innen wahrscheinlich nur mehr händeringend an den Kopf greifen, wenn ein neues Mail von mir eintrifft.

Ich habe auch eine sehr interessante Ausstellung im MdM gesehen. Dass eine FP-Obfrau die Direktorin eines Museums für Moderne Kunst kritisiert, ist ja selbstverständlich, da sie freimütig zugibt, "der Notwendigkeit eines Museums für Moderne Kunst kritisch gegenüberstehen". Dazu kann man nur kommentieren, dass es Museen für (damalige) moderne Kunst bereits im späten 18. Jahrhundert gegeben hat, dass die Frau Obfrau künstlerisch gesehen etwa 250 Jahre zurückliegt, vergleichbar mit dem politischen, künstlerischen und sozialem Verständnis ihrer Gesamtpartei.

Wahrscheinlich ist für sie alles, was nach 1945 künstlerisch geschaffen wurde, "entartete Kunst", die "wahre Kunst" dürfte bei einem verhinderten Postkartenpinsler aus Braunau und einigen ähnlichen seltsamen Figuren liegen, von denen zumindest einer in Spandau einsaß. Damals war das Idealmuseum offenbar eines der "Modernden Kunst"!

Besonders absurd fand ich die "finanziellen Begründungen", da war von einem überhöhten Trinkgeld von, soweit ich mich erinnere, 27 Euro die Rede. Also, wenn die gesamte Korruptionstruppe der Freiheitlichen pro Person nur diesen Betrag auf ihrem Schuldenkonto hätte, würde kein Mensch darüber sprechen.

Natürlich ist der Kunstgeschmack Privatsache, aber die Offenbarung einer Politikerin, eine Darstellung zeitgenössischer Kunst sei nicht notwendig, geht über eine persönliche Meinung weit hinaus und erinnert, man muss es einfach so schreiben, an die Zeit zwischen 1938 und 1945 (Deutschland 1933-1945).

Wir beide und Hunderttausende anderer wollen das nicht, und daher müssen wir auch in den SN darum kämpfen, dass solche Artikel besser redigiert werden sollten!



Dr. Werner Lack, 1140 Wien