Das Leben hat auch ohne Auto Qualität

Ohne der Versuchung zu unterliegen, dass jetzt jeder seinen Kommentar zur einjährigen Autolosigkeit der Dame vom ARBÖ gibt (SN-Bericht vom 23. 3.), möchte ich aber schon dazu erwähnen, dass ich seit 40 Jahren kein Auto mehr habe und nicht in der Stadt, sondern auf dem Land in Elsbethen wohne. Ich bin schon oft nach den Festspielen, wenn kein Bus mehr ging, zu Fuß nach Hause gegangen und bin trotzdem nicht mehr rückfällig geworden.

Man wird ja deswegen oft schräg angeschaut und als eigenartiger Kauz in die unterste Schublade gesteckt, als Konsumverweigerer und Fortschrittsschädling betrachtet.

Ohne Auto zu leben gibt mir persönlich so viel mehr Lebensqualität und Gesundheit. Übrigens, ich habe auch kein Handy! Jetzt bin ich wohl endgültig unten durch, oder?



Josef Blank, 5061 Elsbethen