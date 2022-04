Das Leben wieder feiern

Ostern steht vor der Tür, eine Zeit, in der Leben und Tod durch Christi Leid und Auferstehung so nahe beisammen sind, und das Leben siegt. Die Menschheit hat durch die Coronakrise eine Zeit zwischen Leben und Tod erlebt, mit Sorgen und Ängsten. Der dramatische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat das Leid, Ängste und Sorgen verstärkt. Auch die Wirtschaft wird immer mehr davon betroffen. Wo bleibt die Hoffnung? Wo bleibt das Leben? Die Welt war gerade auf dem Weg, sich von der Coronakrise zu erholen. Diese Krise hat gezeigt, dass wir letztlich alle miteinander verbunden sind und sie nur gemeinsam bewältigen können. Das gilt für jeden einzelnen Menschen genauso wie für alle Länder dieser Welt.

Diese Krise hätte uns Kraft geben sollen, die eigentliche weltumspannende Krise, die drohende Klima-Natur- und Umweltkrise, gemeinsam zu lösen, denn das ist die größte Gefahr für die gesamte Menschheit. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und darüber hinaus jeder Krieg der Welt müsste so rasch als möglich beendet werden. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschlichkeit als neue Weltordnung oberste Priorität werden sollte.

Wir brauchen alle Mittel, alle Menschen, alle Talente der Welt, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, um die Basis allen Lebens zu retten, unsere Natur, Umwelt, das Klima dieser Welt. Das ist die einzige Zeitenwende, die es wert ist, so zu heißen.

Nutzen wir alle konstruktiven Kräfte aus Politik, Wirtschaft, Kultur, um den Krieg Russlands auf die Ukraine zu stoppen, um alle Kriege zu stoppen. Stoppen wir damit auch die schon lange überholte Einteilung der Welt in "Ost" und "West", entziehen wir dadurch vielen Konflikten die Grundlage, denn wir sind alle eine Menschheit mit den gleichen Sehnsüchten, Bedürfnissen, Sorgen und Problemen. Und nutzen wir endlich alle Kräfte, um uns gemeinsam für die Basis allen Lebens, unsere Natur, Umwelt, das Klima unserer Welt zu engagieren. Damit wir wieder das Leben feiern können.

Mag. (FH) Eva Weissenbacher, Vorsitzende Kunsthilfe Salzburg, 5020 Salzburg