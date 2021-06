Das Leid der Brieftauben

Deutsche, slowakische und viele andere Brieftauben sind wieder in der Stadt Salzburg gestrandet. Ohne Versorgung und ohne Hilfe sterben sie. Die Flugbedingungen verlangen diesen zahmen Tieren alles ab. Jedes Jahr stranden sie verletzt, geschwächt und hungrig in unseren Städten. Viele von ihnen überleben diesen Stress nicht.

Manche Menschen erkennen das Leid dieser Tauben und versuchen zu helfen. Doch sie werden von anderen beschimpft. So bald Tauben auf unseren Straßen landen, gelten sie als Wildtiere, die, wie manche meinen, sich den Bedingungen sehr gut anpassen können. Und genau das ist eine falsche Annahme. Es regnet gerade wieder Brieftauben vom Himmel, doch von Anpassung an die Lebensbedingungen keine Spur.

In einem Salzburger Gastgarten wurde eine geschwächte Brieftaube aus Deutschland beobachtet. Sie hat verzweifelt versucht zu überleben, wollte etwas zu essen und vor allem auch Wasser. Doch von den Menschen kam keine Hilfe. Hunde hätten sofort eine Schüssel Wasser bekommen. Doch diese dreijährige Brieftaube wartete vergeblich. Und dass Tauben ausreichend Futter in unseren Städten finden können, ist damit widerlegt.

Die Menschen in den Gastgärten haben bemerkt, dass sich diese notleidende Brieftaube ihnen sehr zutraulich näherte. Dass dieses Verhalten aber bereits ein Überlebenskampf war, kam niemandem in den Sinn. Nach Tagen wurde sie dann doch der Tierrettung gemeldet. Zu spät. Die deutsche Brieftaube ist an den Folgen des stressigen Rennsports, der mit ihnen veranstaltet wird, verstorben.

Still und verzweifelt ist diese Taube verdurstet. Wie lang sie auf Hilfe gehofft hat, wissen wir nicht. Wie lange sie für die egoistischen Bedürfnisse ihres Besitzers unterwegs war, wissen wir auch nicht. Mit einer ordentlichen Versorgung, die es für verwilderte und auf der Straße gelandete Haus-Tauben, entgegen mancher Behauptungen, nicht gibt, könnten diese Fundtiere überleben. Das Fütterungsverbot differenziert nicht. So sterben jährliche viele Straßentauben am Hunger.





Hans Lutsch, Arge Stadttauben Salzburg, 5020 Salzburg