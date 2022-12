Das Leid im Hühnermastbetrieb

Die quälenden und grauslichen Bilder von einem Hühnermastbetrieb - mit AMA Gütesiegel - in der Steiermark erschüttern die Gesellschaft. Aber wie viele Menschen machen sich im Supermarkt Gedanken, wenn sie eine schön verpackte Tasse mit Hühnerkeulen und Hühnerfilet um ein paar Euro in den Einkaufswagen legen, welche Qualen ein Huhn während ihrer kurzen Lebenszeit erleiden muss? Wann hören die Verbrechen an unseren wunderbaren Mitgeschöpfen endlich auf? Gott sei Dank gibt es den VGT - Verein gegen Tierfabriken - und couragierte Menschen, die es wagen, gegen die grausamen, profitgierigen Züchter vorzugehen. Ich habe beschlossen, keinen Beitrag zu dem unermesslichen Tierleid mehr zu leisten und bin Vegetarierin seit vielen Jahren. Möchte natürlich Bio-Bauern hervorheben, die gut und artgerecht wirtschaften.





Anna Maria Brachmann, 5400 Hallein