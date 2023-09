Das Lepi - besser geht es nicht

Immer wieder beeindrucken mich die Schönheit und Vielfalt der Freiflächen, die Spielemöglichkeiten, die unterschiedlichen Schwimmbecken mit ihrem "glasklaren" Wasser und vor allem die freundlichen und engagierten Mitarbeiter/-innen. Ob es sich um die Damen an der Kassa, die auch in Stresssituation immer ein Lächeln und ein nettes Wort zur Begrüßung übrighaben, oder um die Bademeister handelt, die ihre Autorität auf eine äußerst sympathische Art einbringen. So durfte ich am Ende der großen Wasserrutsche erleben, wie ein junger Bademeister einen "kleinen" Buben höflichst aufforderte, seinen Ball nicht alleine herunterrutschen zu lassen. Als der Bub den Ball beiseitelegte, bedankte sich der Bademeister bei ihm. Eine kleine Höflichkeit, aber mit großer emotionaler Wirkung auf mich. Dem Personal des Freibads Leopoldskron gebührt daher meine uneingeschränkte Anerkennung für seine großartige Arbeit, die maßgeblich dazu beiträgt, den Sommer so angenehm und unbeschwert zu genießen.

Dr. Karl Wilhelmstätter, 5020 Salzburg