Das Mädchen in Rot

Ein Hoch auf die großzügige Dame, die eine Schulabgängerin aus der überfallenen Ukraine in das friedliche Salzburg geholt hat. Dabei hat sie auf das bewährte Rezept, ihr Image durch "Tue Gutes und rede darüber!" moralisch zu liften, verzichtet. Sie bestand darauf, anonym zu bleiben.

Unser Landeshauptmann hat die Geschichte dieser jungen Frau, die in diesem Krieg ihre Hoffnungen und Erwartungen gegen elementare Nöte eintauschen musste, in seiner Rede zur diesjährigen Festspieleröffnung aufgegriffen. Stell dir vor, die Verantwortlichen unserer Festspiele (!) hätten diese berührenden Worte veranlasst, die blutjunge Lady in Red einzuladen . . .



Helmut Hintner, 5020 Salzburg