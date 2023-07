Das meist ignorierte Verkehrszeichen Salzburgs

Nehmen wir an, Sie wohnen in Salzburg in der Goethestraße und fahren mit Ihrem Pkw hinter einem oder zwei Autos zur Kreuzung Itzlinger Hauptstraße und müssen zwischen 30 und 40 Prozent Missachtungen mit ansehen, da diese Verkehrsteilnehmer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung "Rechtsabbiegen" nach links in diese Kreuzung einfahren. Nicht selten, dass es sich hierbei um ein riskantes Verhalten handelt, da zugleich das Rotlicht missachtet wird.

Bei einem Autofahrer stockte dem Schreiber dieser Zeilen der Atem. Der Betreffende fuhr mit hoher Geschwindigkeit ohne anzuhalten bei Rotlicht nach links in die Kreuzung ein. Ein stadteinwärts fahrendes Fahrzeug - natürlich in der Grünlichtphase - hätte einen Verkehrsunfall auf keinen Fall verhindern können. Als ehemaliger Polizeibeamter betone ich die Wahrheitspflicht meiner gemachten Beobachtungen.

Im Allgemeinen wäre anzumerken, dass es für dieses Unterfangen nur zwei Lösungen geben kann. Entweder entsprechende Kontrollen oder die Entfernung dieses risikoreichen, unzweckmäßigen Verkehrszeichens, da die gewünschte Stauauflösung nur geringfügigen Effekt aufweist. Diese Beobachtungen machten bereits viele Bewohner in dieser Region, obwohl aus dem Büro des zuständigen Landesrats das Gegenteil behauptet wird. Dazu ist grundlegend festzustellen, dass einer Anordnung durch eine Behörde, in gleicher Weise auch für die Sicherheit der Durchführung, Sorge zu tragen ist.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg