Das mobile Kinderhospiz "Papageno" sagt Danke

Wie jedes Jahr veranstaltete Papageno, das mobile Kinderhospiz- und Palliativteam, am 30.11. ein Fest für die von uns betreuten Kinder und ihre Familien. Wir möchten uns bei all jenen bedanken, die diese wunderschöne Feier ermöglicht haben. Die Diagnose einer lebenslimitierenden Erkrankung eines Kindes verändert so vieles im Leben der Betroffenen und kaum jemand, der nicht in derselben Situation ist- oder war- kann verstehen, was das bedeutet. Unser Fest soll den Kindern und ihren Angehörigen die Möglichkeit des Kennenlernens und des Austausches geben. Frau Monika Riedel hat es uns ermöglicht unser Fest in ihrer neuen Glasmacherei in Thalgau, mitten im bunten Glas und Licht zu feiern. Das Glaskugel Blasen war für die Kinder ein großartiges Erlebnis. Wir hatten ein wunderbares Buffet, zubereitet von ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern. Herzlich danken möchten wir auch dem Salzburger Roten Kreuz, das den Transport einer unserer Patientinnen unentgeltlich durchgeführt hat.



Dr. Regina Jones, 5020 Salzburg