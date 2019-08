Das Monopol lässt grüßen

Herr Mag. Pritz aus Mariapfarr hat meine volle Unterstützung, wenn er schreibt, dass er mit der Tarifgestaltung der Rauchfangkehrergilde nicht einverstanden ist (Leserbrief vom 27. 7.). Auch ich gehöre zu den unzufriedenen "Kunden" dieser Monopolbetriebe.

Das Einfamilienhaus steht am hinteren Heuberg in der Gemeinde Koppl. Für dieses Haus werden Objektgebühren kreativ verrechnet, obwohl das Einfamilienhaus in einer Siedlung steht. Ich habe ein Angebot für die Leistung verlangt, welches mir standhaft und selbstherrlich unter Hinweis auf die Gebührenliste der Landesregierung verweigert wird.

Der ortsansässige Rauchfangkehrer meint auf meine blauäugige Anfrage über ein Angebot: Es gibt die Tarifliste und er könne es auch nicht billiger machen als der Rauchfangkehrer, der aus Mattsee kommt. Wenn Herr Pletschacher im SN-Interview mitleidheischend mitteilt, dass seine Kollegen im Stau stehen und deshalb für die ganze Branche "der Ofen ausgeht", kommen einem fast die Tränen und man ist geneigt, eine Kollekte zu veranstalten, um der am Hungertuch nagenden Branche zu helfen.

Es ist halt immer schlecht, wenn es immer noch monopolähnliche Strukturen gibt. Jede andere Branche muss sich dem Wettbewerb stellen und kann nicht zur Landesregierung pilgern, um die Preise zu erhöhen, die letztendlich die Bevölkerung zu tragen haben.

Zu guter Letzt: Wenn ich den Rauchfangkehrer wechseln möchte, muss ich ein Ansuchen an die Gemeinde richten. Wir leben im Heute und nicht im letzten Jahrhundert. Das ist keine freie Wahl des Handwerkers für den Bürger. Das ist eine offiziell genehmigte Bevormundung der Bevölkerung und das sollte sich schleunigst ändern.



Ing. Helmut Palicka, 5023 Salzburg