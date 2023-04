Das Monopoly der Banken geht weiter ...

Zum Brief an die SN von Dr. Günther Pacher bezüglich des kranken Bankensystems fällt mir nur diese Spruch ein.

Die Geldinstitute spielen globale Geld- und Marktwirtschaft mit Einsatz unseres sozialen Friedens. Erinnert mich an DKT oder Monopoly. Eine Bank und maximal die Reichen spielen bis zum Ende. Vor 25 Jahren hat ein Freund mir erklärt, er gehe als Bankdirektor lieber früher als später in Pension. Er begründete dies mit der Aussage: "Als ich dieses Geschäft gelernt habe, ging es auch darum, aller Menschen Erspartes bestens zu hüten und zu verwalten. Heute (vor 25 Jahren!) ist nur mehr "Gewinn, Rendite und Vermehrung für "gute" Kunden die Vorgabe der Führungsspitze. Jedes Jahr höher, mehr und größer."

Für Banken rentiert sich die Bemühung um die Kleinen nicht genug. Nicht genug Ertrag, zu kleiner Spekulationsrahmen, um bei den Großen mitspielen zu dürfen.

So verwundert es niemanden, dass Kinder heute kein Sparen als Ziel vorgelebt bekommen.

Alles auf Pump, denn die Banken freut es.

Die Zinserhöhung schnellstens weitergeben. Damit die Zahlen schwarz bleiben und die Aktionäre zufrieden sind.

Und Kontrolle? Keine Krähe hackt der andern ein Auge aus.

Oder bezahlen wir hier indirekt für unsere Weltanschauung, welche über Geld drucken spielerisch verändert wurde?

Dann können wir auch nach zunehmender Armut für die untersten Millionen Menschen sagen: Die haben ja nur gespielt.





Astrid Konzett, 1210 Wien