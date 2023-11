Das Nein ist kein Nein der Verhinderer

In zahlreichen Gesprächen in den letzten Wochen habe ich stets den Wunsch nach Veränderung herausgehört. Die Menschen in der Stadt wollen einen ganz anderen, einen leistungsstarken öffentlichen Verkehr in Salzburg. Das betrifft nicht nur den Verkehr von Nord nach Süd, das betrifft auch den Verkehr aus der Region Mattsee, aus dem Salzkammergut, den Verkehr nach Wals.

Als vor drei Jahren das S-Link-Projekt aus der Taufe gehoben wurde, war noch davon die Rede, den Ausbau des unterirdischen oder des oberirdischen Schienenverkehrs gleichermaßen zu evaluieren. Das ist auf der Strecke geblieben und führte zum Ergebnis des 26. November. Ein starker innenstädtischer Schienenstrang eröffnet Optionen zur Veränderung der Nutzung des öffentlichen Raums insgesamt. Dazu fehlen jegliche Konzepte und Aussagen. Das führte zum Ergebnis des 26. November.

Die Stadt ist nun gefordert, ein Bild zu entwerfen, wie sie sich zum Beispiel 2035 sehen will, welchen neuen Herausforderungen sie sich bis dahin gegenübersieht, welche Verbesserungen sie den Bürgern bis dahin bieten will und welche Budgeteinschätzungen damit verknüpft sind. Darüber kann dann bei der von LR Schnöll angekündigten landesweiten Abstimmung und auch bei der kommenden Gemeinderatswahl abgestimmt werden.

Kurt Beyer, 5020 Salzburg