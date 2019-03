Das Neutor und der Verkehr

Ich glaube, es wäre wirklich an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie es in Sachen Verkehr in der Stadt Salzburg weitergehen sollte. Ein Verhinderer ohne Weitsicht, Stadtrat Padutsch, hat abgedankt und so könnte und sollte doch ein neues, vernünftiges Konzept entwickelt werden.

1. Eine teilweise Sperre des Neutors hätte Sinn, wenn man beobachtet, dass auf drei Viertel der Fahrzeuge, welche über den Herbert-von-Karajan-Platz durch die Altstadt rollen, ausländische Kennzeichen zu sehen sind. Warum ist es möglich, in Salzburg Besichtigungstouren vom Auto aus zu unternehmen? Hier sollte so schnell wie möglich gehandelt werden.

2. Das Geld der U-Bahn sollte für die Parkgaragen im Mönchsberg verwendet werden. Die Mönchsberggaragen sollten erweitert werden und eine Zufahrt im Süden erhalten. Im Kapuzinerberg sollte ein Tunnel mit Busgaragen finanziert werden. Durch diese Vorkehrungen könnte der Verkehr vom Norden und Süden in die Innenstadt beruhigt werden.

3. Es gäbe noch viele Projekte umzusetzen, welche leider die Vorgänger in der Politik versäumt haben. Dazu zählen, ein Ring im Süden und eine Vignettenfreie Stadtautobahn (von Salzburg Süd bis Salzburg Nord).

Es wäre dringend an der Zeit zu handeln, um den Salzburgern zu zeigen, auch Salzburg ist eine Weltstadt und nicht eine Stadt der "Schilder". Wenn sich die Politik einig ist, ist vieles möglich. Nur mit Mut kommt man zum Erfolg.





Komm.-Rat Richard Rothböck, 5020 Salzburg